Большинство парламентариев Верховной Рады запретили оборот пластиковых пакетов в Украине, переход обусловлен экологическими причинами.

Об этом написала нардепка от фракции «Голос» Наталья Пипа.

Закон начнет действовать после подписи Зеленского, однако основная часть статей вступят в силу через полгода. Запрет на распространение пластиковых пакетов и санкции за нарушения спустя 9 месяцев.

Распространение пластиковых пакетов будет наказывать штрафом от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, если нарушение повториться штраф увеличиться до 8,5 тысяч гривен.

Законопроект ограничивает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мм, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.Впрочем, пакетами все еще можно будет торговать, однако цены на них будет регулировать правительство и на каждом из них должна быть соответствующая маркировка.

Ушедшие пакеты заменят бумажные аналоги.

Ранее НикВести сообщали, что компания из Житомира запустила промышленное производство бумаги из опавшей листвы.