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Большинство парламентариев Верховной Рады запретили оборот пластиковых пакетов в Украине, переход обусловлен экологическими причинами.
Об этом написала нардепка от фракции «Голос» Наталья Пипа.
Закон начнет действовать после подписи Зеленского, однако основная часть статей вступят в силу через полгода. Запрет на распространение пластиковых пакетов и санкции за нарушения спустя 9 месяцев.
Распространение пластиковых пакетов будет наказывать штрафом от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, если нарушение повториться штраф увеличиться до 8,5 тысяч гривен.
Законопроект ограничивает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мм, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.Впрочем, пакетами все еще можно будет торговать, однако цены на них будет регулировать правительство и на каждом из них должна быть соответствующая маркировка.
Ушедшие пакеты заменят бумажные аналоги.
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Большинство парламентариев Верховной Рады запретили оборот пластиковых пакетов в Украине, переход обусловлен экологическими причинами.
Об этом написала нардепка от фракции «Голос» Наталья Пипа.
Закон начнет действовать после подписи Зеленского, однако основная часть статей вступят в силу через полгода. Запрет на распространение пластиковых пакетов и санкции за нарушения спустя 9 месяцев.
Распространение пластиковых пакетов будет наказывать штрафом от 1,7 тысячи гривен до 3,4 тысячи гривен, если нарушение повториться штраф увеличиться до 8,5 тысяч гривен.
Законопроект ограничивает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мм, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.Впрочем, пакетами все еще можно будет торговать, однако цены на них будет регулировать правительство и на каждом из них должна быть соответствующая маркировка.
Ушедшие пакеты заменят бумажные аналоги.
Ранее НикВести сообщали, что компания из Житомира запустила промышленное производство бумаги из опавшей листвы.