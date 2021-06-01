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В Николаеве открыли проезд по Малой Морской между проспектом Центральным и улицей Чкалова.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Там напомнили, что предприятием проводится масштабная реконструкция сетей в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Одним из объектов реконструкции является коллектор по улице Малая Морская.
Между Чкалова и проспектом Центральный работы завершены, выполнено благоустройство и открыт проезд для транспорта.
— Работы на указанном коллекторе были сложные. Каждую неделю нам приходилось решать какую-то проблему. Новый коллектор проходит рядом с действующим аварийным, также рядом есть ливневый коллектор и много коммуникаций — электрические, телефонные кабели, газопровод. Учитывая перекрытие улицы Московская, мы надеемся, что открытие проезда по улице Малая Морская значительно упростит для водителей передвижение по центру города, — сказал директор КП Борис Дуденко.
Напомним, в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город.
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В Николаеве открыли проезд по Малой Морской между проспектом Центральным и улицей Чкалова.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Там напомнили, что предприятием проводится масштабная реконструкция сетей в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Одним из объектов реконструкции является коллектор по улице Малая Морская.
Между Чкалова и проспектом Центральный работы завершены, выполнено благоустройство и открыт проезд для транспорта.
— Работы на указанном коллекторе были сложные. Каждую неделю нам приходилось решать какую-то проблему. Новый коллектор проходит рядом с действующим аварийным, также рядом есть ливневый коллектор и много коммуникаций — электрические, телефонные кабели, газопровод. Учитывая перекрытие улицы Московская, мы надеемся, что открытие проезда по улице Малая Морская значительно упростит для водителей передвижение по центру города, — сказал директор КП Борис Дуденко.
Напомним, в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город.