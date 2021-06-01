|Скорость ветра:
|7.7 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|04:51
|Заход солнца:
|20:59
|Температура завтра:
|+15 C°
В городе Вознесенск Николаевской области начинают работу над концепцией обновленной центральной зоны.
Об этом в Facebook сообщает Вознесенский городской совет.
Отмечается, что центральная зона включит в себя центральную площадь и набережную реки Мертвовод. Проектантом является киевское Агентство Zvidsy — https://zvidsy.agency/.
«Для того, чтобы специалисты смогли учесть локальный запрос и предложить нам современные решения, необходимы детали, известные только вознесенцам», — говорится в сообщении.
Вознесенцам предлагают пройти опрос и выразить свое видение, заполнив гугл-форму.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске перевозчики тоже хотят повысить цену на проезд до 7 гривен.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В городе Вознесенск Николаевской области начинают работу над концепцией обновленной центральной зоны.
Об этом в Facebook сообщает Вознесенский городской совет.
Отмечается, что центральная зона включит в себя центральную площадь и набережную реки Мертвовод. Проектантом является киевское Агентство Zvidsy — https://zvidsy.agency/.
«Для того, чтобы специалисты смогли учесть локальный запрос и предложить нам современные решения, необходимы детали, известные только вознесенцам», — говорится в сообщении.
Вознесенцам предлагают пройти опрос и выразить свое видение, заполнив гугл-форму.
Ранее сообщалось, что в Вознесенске перевозчики тоже хотят повысить цену на проезд до 7 гривен.