В городе Вознесенск Николаевской области начинают работу над концепцией обновленной центральной зоны.

Об этом в Facebook сообщает Вознесенский городской совет.

Отмечается, что центральная зона включит в себя центральную площадь и набережную реки Мертвовод. Проектантом является киевское Агентство Zvidsy — https://zvidsy.agency/.

«Для того, чтобы специалисты смогли учесть локальный запрос и предложить нам современные решения, необходимы детали, известные только вознесенцам», — говорится в сообщении.

Вознесенцам предлагают пройти опрос и выразить свое видение, заполнив гугл-форму.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске перевозчики тоже хотят повысить цену на проезд до 7 гривен.