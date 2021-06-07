Из-за неработающей системы пожарной безопасности в Николаеве на неопределенный период закрылись три школы: школа №54, №13 и №61.

Об этом сказал вице-мэр по гуманитарным вопросам в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ, пишут НикВести.

Чиновник подчеркнул, что власти в курсе проблемы и стараются разобраться с ней в кратчайшие сроки.

— По состоянию на сегодня у нас закрыты школы. Это №54, №13 и №61 ... Мы провели совещание с управлением образования и мы договариваемся с департаментом финансов про возможность отыскать деньги на устранение недостатков именно по этим образовательным учреждениям. И вообще месяц назад Александр Федорович провел заседание при участии представителей, которые соприкасаются с этой темой. Есть общая стратегия решения вопросов по противопожарной безопасности. Я думаю, мы найдем возможность и силы, чтобы решить все эти вопросы, которые встали перед нами и успешно начать новый учебный год, — рассказал Анатолий Петров.

Напомним, с 1 сентября 2021 года 13 школ в Николаеве должны быть переформатированы в гимназии без 10-11 классов.