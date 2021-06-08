Сегодня, 8 июня, начался текущий средний ремонт автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)» в пределах города Николаева.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Участок ремонта дороги М-14 на км 129 + 025 — км 139 + 590 совпадает с улицами города Веселиновская, Одесское шоссе, Большая Морская (от Никольской к Пушкинской), Никольская (от Пушкинской до Большой Морской), Пушкинская (от Большой Морской до Ингульского моста), проспект Героев Украины и мостовые переходы через реки Южный Буг и Ингул.

Сегодня дорожники начали срезать старое асфальтобетонное покрытие в Варваровке на улице Веселиновская, начиная от храма Святого Николая и движутся в направлении моста.

Проезд транспорта осуществляется по Одесскому шоссе в двустороннем режиме. Движение иногда затруднено.

Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.