Сегодня, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщается на сайте организации.

— Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer — бесплатно в рамках COVAX, — сказано в сообщении.

В организации отметили, что от имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые отвечают критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

— ЮНИСЕФ благодарен партнерам и донорам, которые помогают сделать вакцинацию от COVID-19 в Украине более доступной. Благодаря поддержке коллег из ВОЗ, правительств США, ЕС, Великобритании, Агентства США по международному развитию (USAID), Всемирного Банка и других доноров, все больше людей в Украине получают защиту от такой опасной инфекции, как COVID-19. Спасибо медицинским работникам Украины, которые постоянно борются за жизнь пациентов, и надеемся, что вакцинация поможет разгрузить медицинскую систему — убережет вас и ваших пациентов от тяжелого течения болезни, осложнений, госпитализации, потребности в кислородной поддержке или смерти. Пожалуйста, вакцинируйтесь сами и поощряйте делать это при первой же возможности пациентов, друзей и родственников — это спасает жизни, — сказала Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.