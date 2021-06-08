Вакцина против Covid-19 производства Pfizer Inc. и BioNTech SE будет протестирована на детях в возрасте до 12 лет в рамках позднего исследования с участием 4500 участников.

Об этом передает Bloomberg.

Во вторник партнеры по вакцинации объявили о планах начать испытания вакцины в течение нескольких недель. Он будет проводиться более чем на 90 объектах в США, Финляндии, Польше и Испании.

Напомним, 6 июня, Израиль расширил кампанию вакцинации на подростков в возрасте 12 до 16 лет.