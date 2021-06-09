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VA - Milchbar Seaside Season 2 Compiled By Blank And Jones
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Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
10:05, 09 Июня, 2021
Брифинг в территориальном управлении Госбюро расследований
10:05, 09 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
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На Николаевщине вакцинировали против ковида почти 1800 человек
Юлия Винник
Сегодня 09:01
итог
Суд полностью оправдал бывшего вице-губернатора Романчука: процесс длился 5 лет
Вчера 18:10
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В николаевском центре поддержки жертв домашнего насилия оборудуют приют и «зеленые комнаты»
Вчера 16:34
неожиданно
Денисенко уволился из Департамента энергетики Николаева: За 4 месяца горсовет так и не выделил финансирование
Юлия Ткач
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Проблема
В николаевской школе №51 появились «огромные трещины в несущих стенах» — управление образования говорит, что «дети там могут находиться»
Вчера 11:07
НИКВЕСТИ
HD
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Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
Трансляция брифинга ГБР
NEW
Романчук расплакался в суде, услышав, что он полностью оправдан
Оглашение приговора
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция комиссии
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
Трансляция депутатской комиссии
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
Трансляция депутатской комиссии
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Трансляция депутатской комиссии
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Редакция НикВести решила разобраться в вопросе, который связан с землями бывшего
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У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливо
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева
Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
10:05, 09 Июня, 2021
Брифинг в территориальном управлении Госбюро расследований
10:05, 09 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 09 июня, 2021
иммунизация
На Николаевщине вакцинировали против ковида почти 1800 человек
Юлия Винник
Сегодня 09:01
итог
Суд полностью оправдал бывшего вице-губернатора Романчука: процесс длился 5 лет
Вчера 18:10
противодействие
В николаевском центре поддержки жертв домашнего насилия оборудуют приют и «зеленые комнаты»
Вчера 16:34
неожиданно
Денисенко уволился из Департамента энергетики Николаева: За 4 месяца горсовет так и не выделил финансирование
Юлия Ткач
Вчера 13:32
Проблема
В николаевской школе №51 появились «огромные трещины в несущих стенах» — управление образования говорит, что «дети там могут находиться»
Вчера 11:07
НИКВЕСТИ
HD
Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
Романчук расплакался в суде, услышав, что он полностью оправдан
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Проверка в областной инфекционке
Комиссия по ЖКХ
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
БЛОГИ
Білоруське не можна
Станислав Мартиросов
Статьи
Руководитель «Наваль Парк» Александр Юрков: Индустриальный парк на территории ЧСЗ позволит решить транспортную проблему и привлечь инвестиции
Редакция НикВести решила разобраться в вопросе, который связан с землями бывшего
Катерина Середа, НикВести
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливо
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева