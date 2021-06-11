В Николаеве на улице Галины Петровой, 3, где не покошена трава — выросли кусты дикой конопли.

Об этом написала местная жительница Олеся Зеленина в группе Contact Center при николаевском городском совете.

— Вдоль дороги зелёная зона, не скошена трава. По территории всей этой зоны растут конопляные кусты, — написала Олеся Зеленина в Facebook.

В комментариях под постов люди подтвердили, что кусты действительно похожи на коноплю и пишут, что «это обычное растение для нашего региона, ведь по берегам Южного Буга ее много». Местные жители отметили, что на других городских улицах также часто встречается дикая конопля.

Также горожане просили исполнительную власть усилить борьбу и по уничтожению амброзии, которая является аллергенным растением.

Напомним, в начале года николаевский нардеп от 130 округа Игорь Негулевский выступил соавтором законопроекта №4553 и предложил узаконить оборот конопли в медицинских целях.