Директор антикоррупционного департамента Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил о готовности демонтировать цветочный рынок около Каштанового сквера.

Об этом он упомянул в ходе брифинга в среду, 16 июня, сообщает корреспондент НикВести.

По словам Андрея Ермолаева, для этого департамент совершил все необходимые судебные процедуры.

— У него незавидная судьба — мы готовы его сносить. Мы выиграли первую инстанцию, мы выиграли аппеляцию, отменили постановление об обеспечении иска, потому что у нас был запрет демонтажа. Будем однозначно убирать, чтобы открылся сквер, — рассказал глава департамента.

Основная проблема, по его мнению — трудоустройство людей, которые сейчас работают на рынке. Андрей Ермолаев анонсировал совместное совещание с департаментом архитектуры и управлением земельных ресурсов по этому вопросу.

— Мы все понимаем, что люди оплачивают аренду, это предприятие городу не платит, долг уже превысил 200 тысяч гривен. Основная проблема сейчас — куда разместить людей. Нашему городу нужен нормальный цветочный рынок, может быть, какую-то площадку с аукциона продадим, — добавил Андрей Ермолаев.

В 2019 году НикВести писали, что несмотря на ультиматум мэра Александра Сенкевича, на цветочном рынке по Спасской продавцы продолжают вести на тротуаре незаконную торговлю.

Напомним, 28 сентября 2018-го экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что снес бы цветочный рынок на Спасской, если бы был мэром Николаева.

Позже, в декабре 2018 года, после того, как журналист Олег Деренюга публично обратился к депутатам городского совета и чиновникам мэрии Николаева с просьбой обратить внимание на цветочный рынок посреди тротуара на Спасской, там принялись наводить порядки. Были снесены навесы, которые построены вдоль тротуара, также постелили тротуарную плитку, а владелец рынка Сергей Зайцев заявил, что часть цветочного рынка будет реконструирована.

В свою очередь, 21 марта 2019 года торговцы цветочного рынка выступили против требований городской власти демонтировать их торговые павильоны с тротуара.

Сами же предприниматели вынужденную торговлю на тротуаре объяснили тем, что условия в павильоне не позволяют хранить там цветы — на стенах появился грибок, освещения мало, а пол прогнил.

В итоге торговцы цветочного рынка, расположенного по улице Спасской на пересечении с Лягина в Николаеве, продолжают работать на тротуаре, хотя исполком Николаевского горсовета дал 20 дней арендодателю, чтобы убрать павильон. Примечательно, что николаевский бизнесмен Алексей Пелипас пообещал торговцам, что с рынка их никто не выгонит, несмотря на требования мэрии.

Директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов раскритиковал работу главного архитектора Николаева Андрея Цимбала из-за того, что управление архитектуры согласовывает установку МАФов и торговых павильонов на тротуарах города.