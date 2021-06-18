В Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек. Из них 1510 получили первую дозу вакцины и 1053 — вторую.

Об этом сообщает МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации прививку против ковида в регионе сделали 68 880 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 81 713 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 13 946 , наименее в Черновицкой области — 997.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 989 398 прививок. Из них получили первую дозу —1 652 053 человека, завершили вакцинацию — 337 345.

Последние сутки вакцинацию проводили 618 мобильных бригад по иммунизации и 964 пунктов прививок.





Напомним, США дополнительно закупят 200 миллионов доз вакцины Moderna.