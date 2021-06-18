В Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек. Из них 1510 получили первую дозу вакцины и 1053 — вторую.
Об этом сообщает МОЗ.
Всего с начала кампании по вакцинации прививку против ковида в регионе сделали 68 880 людям.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 81 713 человек.
Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 13 946 , наименее в Черновицкой области — 997.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 989 398 прививок. Из них получили первую дозу —1 652 053 человека, завершили вакцинацию — 337 345.
Последние сутки вакцинацию проводили 618 мобильных бригад по иммунизации и 964 пунктов прививок.
Напомним, США дополнительно закупят 200 миллионов доз вакцины Moderna.
В Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек. Из них 1510 получили первую дозу вакцины и 1053 — вторую.
Об этом сообщает МОЗ.
Всего с начала кампании по вакцинации прививку против ковида в регионе сделали 68 880 людям.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 81 713 человек.
Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 13 946 , наименее в Черновицкой области — 997.
Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 989 398 прививок. Из них получили первую дозу —1 652 053 человека, завершили вакцинацию — 337 345.
Последние сутки вакцинацию проводили 618 мобильных бригад по иммунизации и 964 пунктов прививок.
Напомним, США дополнительно закупят 200 миллионов доз вакцины Moderna.