Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали «Путин – х#йло», чем оскорбили президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Украинская правда.

— Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости, — сказал Дмитрий Свищев.

По словам депутата Госдумы, украинские болельщики «заводят националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют и вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, занимаются полной ахинеей».

Дмитрий Свищев считает кричалку фанатов украинской команды «хорошо спланированной провокацией против России», на которую необходимо жестко отреагировать.

Во время матча Евро-2020 «Украина – Северная Македония», который украинская команда выиграла со счетом 2:1, болельщики скандировали популярную кричалку «Путин – х#йло».

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций — все началось с того, что Криштиану Роналду заменил бутылки с Coca-Cola на воду другого бренда.