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По результатам внешнего независимого тестирования по английскому языку, трое выпускников николаевских школ получили наивысшую оценку.
Об этом сообщает управление образования городского совета.
Лучшими стали выпускник школы №22 Владимир Ковалев, выпускница школы №19 Злата Колесник и выпускник Николаевского муниципального коллегиума Егор Гуденко.
Напомним, основная сессия ВНО в Украине стартовала 21 июня. Первым провели тестирование по химии.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
По результатам внешнего независимого тестирования по английскому языку, трое выпускников николаевских школ получили наивысшую оценку.
Об этом сообщает управление образования городского совета.
Лучшими стали выпускник школы №22 Владимир Ковалев, выпускница школы №19 Злата Колесник и выпускник Николаевского муниципального коллегиума Егор Гуденко.
Напомним, основная сессия ВНО в Украине стартовала 21 июня. Первым провели тестирование по химии.