Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сделал фотографию оползня на Красной планете.

Об этом говорится в пресс-релизе ESA.

Фотография 5-километрового оползня была сделана еще 13 апреля у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис на Марсе.

Оползни являются геоморфологическими процессами, которые происходят при определенных условиях окружающей среды.

На Марсе, как и на Земле, они бывают разных форм и размеров. Их аналоги на Земле используются для понимания подобных процессов, наблюдаемых на других планетах.

В ESA убеждены, что этот оползень не состоялся недавно, однако вызовом остается установление точной даты, когда произошло это стихийное бедствие.

ExoMars Trace Gas Orbiter — космический аппарат, запущенный 14 марта 2016 года для изучения происхождения примесей в атмосфере Марса.

Аппарат построен по программе ExoMars специалистами европейского и российского космических агентств.

Напомним, ранее в Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что марсоход «Чжужун» проехал уже более 400 метров по поверхности Красной планеты.