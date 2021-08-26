Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сделал фотографию оползня на Красной планете.
Об этом говорится в пресс-релизе ESA.
Фотография 5-километрового оползня была сделана еще 13 апреля у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис на Марсе.
Оползни являются геоморфологическими процессами, которые происходят при определенных условиях окружающей среды.
На Марсе, как и на Земле, они бывают разных форм и размеров. Их аналоги на Земле используются для понимания подобных процессов, наблюдаемых на других планетах.
В ESA убеждены, что этот оползень не состоялся недавно, однако вызовом остается установление точной даты, когда произошло это стихийное бедствие.
ExoMars Trace Gas Orbiter — космический аппарат, запущенный 14 марта 2016 года для изучения происхождения примесей в атмосфере Марса.
Аппарат построен по программе ExoMars специалистами европейского и российского космических агентств.
Напомним, ранее в Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что марсоход «Чжужун» проехал уже более 400 метров по поверхности Красной планеты.
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Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) сделал фотографию оползня на Красной планете.
Об этом говорится в пресс-релизе ESA.
Фотография 5-километрового оползня была сделана еще 13 апреля у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис на Марсе.
Оползни являются геоморфологическими процессами, которые происходят при определенных условиях окружающей среды.
На Марсе, как и на Земле, они бывают разных форм и размеров. Их аналоги на Земле используются для понимания подобных процессов, наблюдаемых на других планетах.
В ESA убеждены, что этот оползень не состоялся недавно, однако вызовом остается установление точной даты, когда произошло это стихийное бедствие.
ExoMars Trace Gas Orbiter — космический аппарат, запущенный 14 марта 2016 года для изучения происхождения примесей в атмосфере Марса.
Аппарат построен по программе ExoMars специалистами европейского и российского космических агентств.
Напомним, ранее в Китайском национальном космическом управлении (CNSA) заявили, что марсоход «Чжужун» проехал уже более 400 метров по поверхности Красной планеты.