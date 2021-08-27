В пятницу, 27 августа, «Николаевский международный аэропорт» впервые принял рейсы новой украинской авиакомпании Bees Airline.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию директора аэропорта Фёдора Барны, сегодня воздушная гавань впервые приняла самолет авиаперевозчика.

— Из аэропорта Николаева, начиная с 3 сентября, Bees Airlines дважды в неделю будет осуществлять рейсы в Анталию и Тбилиси, – отметил директора аэропорта.

Прямые рейсы в столицу Грузии будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и пятницам, а чартерные рейсы в Анталию – каждую пятницу.

— Открытие новых рейсов – это очередная возможность для жителей Николаевщины быстро и с комфортом добраться до желанных мест отдыха, – добавил Фёдор Барна.

Ранее сообщалось, что украинской лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.