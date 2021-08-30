Посреди аллеи, ведущей к Центральному городскому стадиону недавно был установлен садовый фонтан в виде обнимающихся купидонов под зонтиком. Однако многим николаевцам новый «арт-объект» не понравился, прежде всего, из-за того, что он не вписывается в общий вид спортивного объекта.

Николаевец Дмитрий Удовицкий задал вопрос в Facebook-группе Contact Center при Николаевском горсовете о том, кто согласовал установку фонтана и за какой счет его поставили.

Его публикацию начали активно комментировать пользователи группы. Большинство комментариев под публикацией Дмитрия — негативные.

Горожане выразили недовольство видом фонтана и его неуместным расположением.

Стоит отметить, что пока фонтан не работает, но к нему прокладывают коммуникации для подключения воды.

— Обратите внимание, как он гармонирует с синим табло и серым асфальтом. Не хватает киоска с шаурмой в стиле ренессанса, поддерживаемого парой цементных атлантов в каком-нибудь оранжевом цвете. Фотографии не передают всей глубины ада, лучше прийти и лично насладиться изваянием, — написал еще один николаевец Арамаис Саргисян на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Федерация легкой атлетики заинтересована в том, чтобы использовать Центральный городской стадион в Николаеве как свою зимнюю базу.