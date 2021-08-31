В Николаеве объявили тендер на термомодернизацию ООШ №1 имени Олега Ольжича. Заказчиком выступил Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета.

По информации системы публичных закупок Prozorro, это обойдется в 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны.

Торги обнародовали сегодня, 31 августа, начало аукциона назначено на 17 сентября этого года.

В тендерной документации указан срок выполнения работ — до 20 декабря 2023 года. Планируется заменить в помещении школы окна и крышу со всеми новыми составляющими, такими как водосточные воронки, трубопровод, каркас, покрытие и так далее.

Для последующей обшивки хотят разобрать и стены школы. Кроме того, помимо утепления в санузлах установят вешалки, подстаканники и поручни для ванн. В порядок приведут также двери, потолки, утеплят полы и реконструируют крыльцо и лестницу учреждения.

Ранее сообщалось, что Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета намерен уменьшить финансирование работ по термосанации школ и детсадов города. При этом, увеличится финансирование мероприятий по энергосбережению в жилом фонде города на 20 миллионов гривен, без пообъектной росписи.

Напомним, в августе директор школы № 16 в Николаеве пожаловалась, что за 3 года Департамент энергетики не сделал запланированную термосанацию.