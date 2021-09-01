Полиция открыла уголовное дело по факту убийства собаки на рынке в Николаеве.
Как сообщили в полиции Николаевской области, личность стрелявшего в собаку уже установлена и на данный момент правоохранители принимают меры для его розыска.
— По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия, – сказано в сообщении.
Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте.
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Полиция открыла уголовное дело по факту убийства собаки на рынке в Николаеве.
Как сообщили в полиции Николаевской области, личность стрелявшего в собаку уже установлена и на данный момент правоохранители принимают меры для его розыска.
— По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 299 «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия, – сказано в сообщении.
Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте.