Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

Свою позицию он озвучил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Эколог сравнил планы Очаковской громады с опытом Коблевского сельсовета, когда в границы села Коблево включили часть земель парка «Тилигульский». В частности, отметил он, туда вошли заболоченные земли и озера. По его мнению, это привело только к проблемам.

— Наш опыт отрицательный. Мы подготовили проект землеустройства (парка, — прим.) с организацией территории и установления границ. Но теперь мы теперь без сельского совета не можем внедрить ни одного проекта. Если раньше это были государственные земли, которые не были переданы в пользование или собственность, то теперь мы не можем ничего без сельского совета сделать. Проект землеустройства выносится на обсуждение, а все против. Поэтому опыт по Коблевскому сельскому совету, по внесению части территорий парка в земли населенного пункта, отрицательный. Хотя им давали их при условии, что они берут в состав села земли природоохранного назначения, т.е. земли парка. В генеральном плане очерчена наша граница, но это не мешает им принимать какие-то решения. В том числе создание вейк-парка стало возможным благодаря «половинчатым» решениям Коблевского сельского совета, — рассказал он.

Олег Деркач

Ведущий программы Виталий Мехеда напомнил, что когда создавался Национальный природный парк «Белобережье Святослава» на Кинбурнской косе, велась многолетняя дискуссия с разными землепользователями — Покровским сельсоветом (который вошел в Очаковскую ТГ, — прим.), лесхозом и прочими. Тогда нашли компромисс. Сельсовет отказался от претензий на заповедные земли в обмен на двухкратное увеличение площади населенных пунктов. По итогу, добавил Олег Деркач, в нацпарк не вошли ни земли Покровского сельского совета, ни паи жителей сел.

— Сейчас делается очередная попытка расширения населенных пунктов уже за счет природоохранных земель. И это недопустимо, потому что села Покровского сельского совета имеют значительные площади. Должно же быть какое-то обоснование, зачем населенному пункту столько земель, что они с ними будут делать, — отметил Олег Деркач.

Эколог добавил, что Очаковский горсовет имел законное право предложить такой генплан. Однако теперь все зависит от реакции общественности и заинтересованных органов — позволить расширить границы сел или нет.

— Очаковская территориальная громада имела право выходить с любыми инициативами. Они инициировали этот вопрос, запустили процедуру, пустили по пути стратегической и экологической оценки генерального плана, формально провели общественные слушания. Это их право. Сейчас любой субъект хозяйствования может инициировать планированную деятельность. Другое дело, будет ли адекватная реакция на этот вызов жителей местных сел, общественных организаций, природоохранных органов, государственных органов. Руководитель экологической комиссии облсовета отреагировала на это. Как отреагирует комиссия, областной совет нам тоже неизвестно. Но здесь все зависит от критической массы людей, которые воспримут эту идею или не воспримут, — резюмировал он.

Как сообщалось, руководство Очаковской территориальной громады, куда входят села Кинбурнского полуострова, заказало новые генпланы этих населенных пунктов. По ним село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 га, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектара до 1033 га. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

В Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.