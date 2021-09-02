Власть Кубы хочет вакцинировать всех детей в возрасте от 2 до 18 лет вакциной против коронавируса собственного производства Soberana-2. Им будут вводить по крайней мере две дозы из трех необходимых.

Об этом пишет hromadske.

Прививки подростков вакциной Soberana-2 начнут уже со следующей недели, а младшим детям начнут вводить препарат со середины сентября. Таким образом власть Кубы хочет привить против коронавируса более 90% населения до декабря.

Представитель Министерства здравоохранения Кубы Илеана Моралес Суарес отметила, что эта кампания будет напоминать ежегодные прививки против различных детских болезней, которые проходят в общественных семейных поликлиниках и больницах.

Напомним, Израиль расширил кампанию вакцинации на подростков в возрасте 12 до 16 лет.