2 сентября соцсеть Instagram в Украине и ряде других стран начала работать со сбоями.

Об этом пишет hromadske.

В мире первые обращения о проблемах начали поступать еще с 09:00. По данным сервиса, у 64% пользователей, направивших обращения, возникли проблемы с загрузкой ленты, 23% не могут залогиниться, а у 13% полностью не работает сайт. Пользователям выдает ошибку Could not refresh feed.

Больше всего сообщений о проблемах в работе Instagram поступило из США и ряда европейских стран, в частности Украины. По состоянию на 15:10 Downdetector зафиксировал более 16 тысяч таких сообщений.

Отметим, это уже второй сбой в Instagram за последний месяц. В начале августа пользователи также жаловались на нестабильную работу соцсети. Тогда проблемы коснулись жителей Европы, Латинской Америки, США и России.

Напомним, Instagram заблокировал пост российского чиновника, который восхвалял лидера террористов Александра Захарченко.