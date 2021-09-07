В 2021 году николаевцы подали 166 идей в рамках программы «Общественный бюджет Николаева на 2022 год», к голосованию допустили 125 из них.

Об этом рассказала директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко в ходе брифинга во вторник, 7 сентября, передает корреспондент НикВести.

Она сообщила, что голосование за проекты стартует уже завтра, 8 сентября, и продлится до 21 сентября.

— В этом году у нас рекорд по количеству поданных проектов — 166 проектов. В другие годы подавали около 117 проектов, — отметила Татьяна Шуличенко.

Татьяна Шуличенко, директор Департамента экономического развития Николаевскго горсовета

Среди них преобладают проекты обустройства спортивных и детских площадок, создания нового городского пространства, проведения фестивалей и организация досуга жителей Николаева.

В соответствии с категориями, каждый участник голосования сможет отдать предпочтение одному большому, одному социальному и одному малому проекту.

Татьяна Шуличенко напомнила, что на реализацию программы «Общественный бюджет Николаева на 2022 год» выделили 21 миллион гривен.

— Каждый вид проекта конкурирует среди своей категории в определенном соотношении. На крупные проекты отведено 60% — 12 миллионов 600 тысяч гривен, на социальные проекты это 10% — 2 миллиона 100 тысяч гривен, и на малые проекты — 6 миллионов 300 тысяч гривен, то есть, 30%, — добавила глава департамента.

Напомним, прием проектов для участия в программе завершился 26 мая. Все желающие могли подать свои идеи для развития города с 12 апреля по 26 мая текущего года.