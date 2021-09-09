Украинцам для внутреннего пользования планируют выдавать «зеленый» и «желтый» сертификаты о прививках от ковида. «Зеленый» будет свидетельствовать о завершении полного курса вакцинации, «желтый» — о получении первой дозы.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, пишет Левый берег.

По словам Игоря Кузина, «желтый» будет действовать только в течение отведенного срока между получением первой и второй доз.

С «желтым» сертификатом можно будет посещать общественные места в случае усиления карантинных ограничений.

— Небольшая задержка сейчас возникла именно с тем, как это технически будет. Сейчас сертификат генерируется только после двух доз. Были введены так называемые зеленый и желтый сертификаты. Зеленый — это внутренний сертификат, который выдается после двух доз, то есть человек полностью вакцинирован. Желтый сертификат — это сертификат после первой дозы. Человек может пользоваться теми же услугами, посещать, например, общепит или спортивное заведение, но срок действия желтого сертификата — это, по сути, время между двумя прививками, 21-28 дней, — отметил Игорь Кузин.

Напомним, ранее Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты.