Компания Apple представила новый iPad 9 и iPad mini, последняя будет поддерживать технологию 5G.
Об этом сообщили во время презентации, пишет Экономическая правда.
iPad 9 представлены в двух цветах: серебряном и черном. Новый девайс получил чип A13 Bionic, созданный по 7 нм процесу. В компании говорят, что он стал на 20% быстрее, а также, что он шесть раз быстрее самых популярных планшетов на ОС Android.
Новый iPad имеет широкоугольную фронтальную камеру в 12 МП, также компания адаптирует функцию Center Stage, которая ранее была в iPad Pro. Она помогает оставлять в кадре объекты в движении во время съемки. Использовать ее можно будет как с системным приложением FaceTime, так и посторонними, вроде Zoom.
Кроме того, улучшено автофокус в съемке в темноте. Также встроен 10,2-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone, что адаптирует тона изображения в соответствии с освещением вокруг. iPad защищены технологией TouchID.
Цена iPad 9 начинается от 329 долларов, минимальная память - 64 Гб, вдвое больше прошлой модели.
Также в компании утверждают, что iPad изготовлен полностью из переработанного алюминия.
iPad mini. Эту модель в компании называют самым мощным iPad. Он получил новый дизайн, рамки которого уменьшились и вытеснили место под TouchID. Теперь отпечаток пальца скрыт в кнопке разблокировки сверху девайса.
Представлен iPad mini в 5 цветах: фиолетовом, розовом, золотом и черном.
Модель также имеет Retina с диагональю 8,3 дюйма, яркостью 500 нт и технологию True Tone.
iPad mini получил новый A15 Bionic чип, благодаря которому батарея сможет работать целый день. Шестиядерный центральный процессор стал на 40% быстрее, а пятиядерний графический - на 80% быстрее.
Как объясняют в Apple, эти технологии подойдут как для графически сложных игр, так и для профессиональных дизайнеров, докторов и пилотов.
Компания заявляет об улучшении работы графического процессора на 80% и центрального — на 40%. Батарея может выдержать целый день работы.
Также Apple добавил функцию Live Text, который может распознавать текст на фотографиях, который пользователи могут редактировать и переводить сразу с фотографий на семь разных языков.
Кроме того, iPad mini имеет новый порт USB-C, который, говорят в компании, в десять раз быстрее своих предшественников.
Модель поддерживает возможность автоматического перевода разговора в реальном времени.
Также в iPad встроенная технология 5G, что позволяет загружать информацию со скоростью 3,5 Гб в секунду.
Широкоугольная камера в 12 мегапикселей имеет диафрагму f / 1.8 и поддерживает технологию Smart HDR. В этой модели тоже доступна функция Central stage. Apple также обновила аудиосистему.
По аксессуарам, компания предлагает второе поколение Apple Pencil, который теперь может присоединяться к ребру iPad mini и «оставаться всегда соединенным и заряженным».
Стоить модель от 499 долларов и будет доступна как с Wi-Fi, так и с сотовой связью.
Напомним, в апреле этого года Apple представила iPad Pro на чипе M1 и с новой матрицей.
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Компания Apple представила новый iPad 9 и iPad mini, последняя будет поддерживать технологию 5G.
Об этом сообщили во время презентации, пишет Экономическая правда.
iPad 9 представлены в двух цветах: серебряном и черном. Новый девайс получил чип A13 Bionic, созданный по 7 нм процесу. В компании говорят, что он стал на 20% быстрее, а также, что он шесть раз быстрее самых популярных планшетов на ОС Android.
Новый iPad имеет широкоугольную фронтальную камеру в 12 МП, также компания адаптирует функцию Center Stage, которая ранее была в iPad Pro. Она помогает оставлять в кадре объекты в движении во время съемки. Использовать ее можно будет как с системным приложением FaceTime, так и посторонними, вроде Zoom.
Кроме того, улучшено автофокус в съемке в темноте. Также встроен 10,2-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone, что адаптирует тона изображения в соответствии с освещением вокруг. iPad защищены технологией TouchID.
Цена iPad 9 начинается от 329 долларов, минимальная память - 64 Гб, вдвое больше прошлой модели.
Также в компании утверждают, что iPad изготовлен полностью из переработанного алюминия.
iPad mini. Эту модель в компании называют самым мощным iPad. Он получил новый дизайн, рамки которого уменьшились и вытеснили место под TouchID. Теперь отпечаток пальца скрыт в кнопке разблокировки сверху девайса.
Представлен iPad mini в 5 цветах: фиолетовом, розовом, золотом и черном.
Модель также имеет Retina с диагональю 8,3 дюйма, яркостью 500 нт и технологию True Tone.
iPad mini получил новый A15 Bionic чип, благодаря которому батарея сможет работать целый день. Шестиядерный центральный процессор стал на 40% быстрее, а пятиядерний графический - на 80% быстрее.
Как объясняют в Apple, эти технологии подойдут как для графически сложных игр, так и для профессиональных дизайнеров, докторов и пилотов.
Компания заявляет об улучшении работы графического процессора на 80% и центрального — на 40%. Батарея может выдержать целый день работы.
Также Apple добавил функцию Live Text, который может распознавать текст на фотографиях, который пользователи могут редактировать и переводить сразу с фотографий на семь разных языков.
Кроме того, iPad mini имеет новый порт USB-C, который, говорят в компании, в десять раз быстрее своих предшественников.
Модель поддерживает возможность автоматического перевода разговора в реальном времени.
Также в iPad встроенная технология 5G, что позволяет загружать информацию со скоростью 3,5 Гб в секунду.
Широкоугольная камера в 12 мегапикселей имеет диафрагму f / 1.8 и поддерживает технологию Smart HDR. В этой модели тоже доступна функция Central stage. Apple также обновила аудиосистему.
По аксессуарам, компания предлагает второе поколение Apple Pencil, который теперь может присоединяться к ребру iPad mini и «оставаться всегда соединенным и заряженным».
Стоить модель от 499 долларов и будет доступна как с Wi-Fi, так и с сотовой связью.
Напомним, в апреле этого года Apple представила iPad Pro на чипе M1 и с новой матрицей.