Социальная сеть TikTok анонсировала новую функцию для помощи пользователям, которые борются с проблемами психического здоровья, в частности с расстройствами пищевого поведения.

Об этом сообщает ВВС

Также разработчики добавили функцию перенаправления пользователя: если человек ищет информацию о самоубийстве или других способах причинить себе вред, то его автоматически направят на ресурсы с психологической поддержкой.

— В TikTok заботятся о благополучии и здоровье своего сообщества, поэтому пользователи, которые ищут слова или фразы, связанные с опасным контентом, например, видят специальные ресурсы поддержки и телефон доверия, – говорится в объявлении TikTok.

Например, в разделе «Предупреждение травли» пользователи могут получить информацию и поддержку по вопросам буллинга.

Объявление TikTok о новых функциях и руководствах последовало за публикацией The Wall Street Journal о том, что компания Facebook неоднократно обнаруживала, что ее приложение Instagram в определенных ситуациях может оказать вредное для психического здоровья девочек-подростков воздействие.

После публикации The Wall Street Journal законодатели США подвергли Facebook резкой критике за влияние социальных сетей на психическое здоровье подростков и неспособность компании решить эти проблемы.

Напомним, что Киевский университет культуры открыл факультет TikTok, который называют первым в Украине и мире. После его окончания будут выдавать диплом.