В Украине в последние недели наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусом.

Рост заболеваемости был прогнозируем, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться, — заявил Виктор Ляшко.

Среди факторов роста заболеваемости он также назвал температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в это время наиболее часто передается от человека к человеку.

Напомним, в Украине впервые с мая зафиксировали больше 5 тысяч новых COVID-случаев за стуки.