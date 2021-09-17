В SpaceX рассказали о самочувствии первой гражданской миссии на орбите. Экипаж состоит из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом.

Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

В космос отправились основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

— Экипаж здоров, счастлив и отдыхает с комфортом. Перед тем, как экипаж отправился спать, они 5,5 раз облетели Землю, завершили первый раунд научных исследований и съели пару обедов, — говорится в сообщении.

Хейли Арсено отличается от всех людей, когда-либо побывавших в космосе. В детстве девушка перенесла рак костей, из-за болезни ей ампутировали ногу. Она стала первым человеком с протезом в космосе.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не позволили сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено.

Напомним, в ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.