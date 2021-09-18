За сутки 17 сентября в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.

Об этом пишет Украинская правда.

Среди новых заболевших — 689 детей и 89 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях и в Киеве (416).

За сутки протестировано методом ПЦР 35 713 человек, методом ИФА — 9 235 человек, экспресс-тестами — 27 526 человек. За все время пандемии в Украине заболело 2 344 398 человек, выздоровели 2 230 306 человек; летальных исходов — 54 829, проведено ПЦР-тестов — 12 448 211.

Напомним, в Украине за сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.