Потребительские цены в Николаевской области с начала 2021 года выросли на 5,7%, свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Отмечается, что в августе 2021 года по сравнению с июлем цены снизились на 0,3%.

За месяц продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,6%, из них больше всего (на 18,2%) — овощи. На 9,2% снизилось в цене пшено, на 4,3-1,0% — подсолнечное масло, манная, ячневая крупы, рыба и продукты из рыбы. Вместе с этим на 24,2% подорожали яйца, на 2,7-0,9% выросли цены на сахар, сыр и творог, овсяные хлопья, сало, фрукты, молоко, мясо и мягкие мясопродукты.

Цены на алкогольные напитки, табачные изделия повысились на 0,4%.

Одежда и обувь стали стоить дешевле на 4,2% (обувь — на 5,5%, одежда — на 3,4%) из-за акционных скидок на товары летнего ассортимента.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло в основном в результате повышения цен на содержание и ремонт жилья на 4,0%.

В сфере транспорта цены выросли на 0,3% за счет подорожания транспортных услуг на 1,5%, топлива и масел — на 1,2%.

Ранее сообщалось, что на конец июля текущего года задолженность населения Николаевской области за полученные жилищно-коммунальные услуги составила 806 миллионов 800 тысяч гривен.