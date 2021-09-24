В Украине нарастает динамика по заболеваемости коронавирусом, пик четвертой волны предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки.

Об этом свидетельствует прогноз ученых КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

Украина вошла в группу стран, в которых новая волна еще не успела достичь максимума. В сентябре 2021 смертность в Украине растет более быстрыми темпами, чем за аналогичный период 2020 года. По состоянию на середину сентября 2021 страна имеет низкий уровень полностью вакцинированного населения (около 12%) и поэтому может столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии уже в ближайший период.

По данным ученых, четвертая волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года.

Ученые отмечают, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 — с периодом в пять-шесть лет.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 – сентябрь 2021 года.

— Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения, — отмечают ученые.

Как сообщалось, вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.