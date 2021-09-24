В Николаевской области планируют ликвидировать пять общеобразовательных школ-интернатов, в нескольких из которых уже нет детей.

Об этом рассказала начальница департамента образования Николаевской облгосадминистрации на комиссии облсовета по вопросам бюджета, передают НикВести.

На сессию выносятся проекты решений о ликвидации Шевченковской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Витовского района, общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней № 3 Николаевского облсовета, Владимировской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Казанковского района, Вознесенской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней «Одаренность», коммунального заведения «Привольнянская специальная школа» Баштанского района. Ликвидировать их должны в связи с реформой.

— Те школы, которые находятся у нас на балансе, для их финансирования должна исполняться статья 89 закона, когда в них находятся учеников из громад и области в соотношении 30% на 70%. На сегодня в Николаеве школа № 3, Владимировская школа-интернат — все дети-жители громад. Во Владимировке через забор находится школа, заполненная меньше чем наполовину. В Вознесенской школе-интернат тоже не выполняется принцип содержания, в Привольнянской школе на сегодня уже отсутствуют ученики. В связи с отсутствием учеником работникам дано предупреждение об увольнении. В Шевченковской школе так же нет учеников на сегодняшний день, и мы планируем весь комплекс передавать громаде. Там будет организован инклюзивно-ресурсный центр и детский сад, — отметила она.

Алла Велиховская также рассказала, что имущественный комплекс интерната в Вознесенске планируют передать местной громаде. Вместо школы «Одаренность» там хотят создатьучреждения нового типа — классического лицей.

Она добавила, что детей из интернатов во всех районах переведут в обычные школы.

Отметим, что уже несколько лет в Украине проводится деинституционализация форм воспитания. Интернатные учреждения реформируются или закрываются, детей переводят на семейные формы воспитания.

Напомним, что против реформы в прошлом году выступили санаторные школы-интернаты. После центральные органы власти пересмотрели реформу и исключило подобные учреждения из списка тех, что подлежат ликвидации или преобразования.