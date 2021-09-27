Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал установить мойки на цветочном рынке по Спасской и убрать тканевые навесы.

Об этом он сказал на аппаратном совещании в мэрии 27 сентября, отвечая на просьбу представителя общественного совета при Департаменте ЖКХ установить дополнительное освещение в Каштановом сквере, передают НикВести.

— Убрать тряпки, которые висят там в виде навесов, туалет типа сортир. Это называется «легко быть стратегом, видя бой со стороны» и поговорка про глаз и бревно. Я вас попросил отработать вопрос, чтобы появились у цветочников мойки, в которые они могли бы выливать воду, а не на дорогу. Я зашел лично проверил, их нет. Второе, это мешковина, которая висит. Я понимаю, что у нас сделано под арабский рынок, арабский колорит, «арабская ночь». Но это вообще не в тему там. Конечно, можно освещать дорожки там. Но когда ты попадешь в тот квартал, покажется, что это не центр города, а какой-то захолустный вонючий рынок, — сказал Александр Сенкевич.

Городской голова сказал, что вопрос освещения, а также газонов и проблем с памятником Святому Николаю в Каштановом сквере отработают. На реплику представителя общественного совета о том, что он всего лишь доложил о ситуации и передал просьбы горожан, мэр ответил, что и так об этом знает.

— Моим глазам докладывать не надо, они все видят и без вас. Запишите это четверостишье в блокнот и читайте каждое утро. Благодарю вас, — добавил мэр.

Отметим, что решить вопрос с рынком на Спасской, где цветочные точки занимали тротуар, Александр Сенкевич пытается еще с 2018 года.

28 сентября 2018 года экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что снес бы цветочный рынок на Спасской, если бы был мэром Николаева.

Позже, в декабре 2018 года, после того, как журналист Олег Деренюга публично обратился к депутатам городского совета и чиновникам мэрии Николаева с просьбой обратить внимание на цветочный рынок посреди тротуара на Спасской, там принялись наводить порядки. Были снесены навесы, построенные вдоль тротуара, также постелили тротуарную плитку, а владелец рынка Сергей Зайцев заявил, что часть цветочного рынка будет реконструирована.

В свою очередь, 21 марта 2019 года торговцы цветочного рынка выступили против требований городской власти демонтировать их торговые павильоны с тротуара.

Сами же предприниматели вынужденную торговлю на тротуаре объяснили тем, что условия в павильоне не позволяют хранить там цветы - на стенах появился грибок, освещения мало, а пол прогнил.

В итоге торговцы цветочного рынка, расположенного по улице Спасской на пересечении с Лягина в Николаеве, продолжали работать на тротуаре, хотя исполком Николаевского горсовета дал 20 дней арендодателю, чтобы убрать павильон. Примечательно, что николаевский бизнесмен Алексей Пелипас пообещал торговцам, что с рынка их никто не выгонит, несмотря на требования мэрии.

Экс-директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов раскритиковал работу главного архитектора Николаева Андрея Цимбала из-за того, что управление архитектуры согласовывает установку МАФов и торговых павильонов на тротуарах города.