Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал установить мойки на цветочном рынке по Спасской и убрать тканевые навесы.
Об этом он сказал на аппаратном совещании в мэрии 27 сентября, отвечая на просьбу представителя общественного совета при Департаменте ЖКХ установить дополнительное освещение в Каштановом сквере, передают НикВести.
— Убрать тряпки, которые висят там в виде навесов, туалет типа сортир. Это называется «легко быть стратегом, видя бой со стороны» и поговорка про глаз и бревно. Я вас попросил отработать вопрос, чтобы появились у цветочников мойки, в которые они могли бы выливать воду, а не на дорогу. Я зашел лично проверил, их нет. Второе, это мешковина, которая висит. Я понимаю, что у нас сделано под арабский рынок, арабский колорит, «арабская ночь». Но это вообще не в тему там. Конечно, можно освещать дорожки там. Но когда ты попадешь в тот квартал, покажется, что это не центр города, а какой-то захолустный вонючий рынок, — сказал Александр Сенкевич.
Городской голова сказал, что вопрос освещения, а также газонов и проблем с памятником Святому Николаю в Каштановом сквере отработают. На реплику представителя общественного совета о том, что он всего лишь доложил о ситуации и передал просьбы горожан, мэр ответил, что и так об этом знает.
— Моим глазам докладывать не надо, они все видят и без вас. Запишите это четверостишье в блокнот и читайте каждое утро. Благодарю вас, — добавил мэр.
Отметим, что решить вопрос с рынком на Спасской, где цветочные точки занимали тротуар, Александр Сенкевич пытается еще с 2018 года.
28 сентября 2018 года экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что снес бы цветочный рынок на Спасской, если бы был мэром Николаева.
Позже, в декабре 2018 года, после того, как журналист Олег Деренюга публично обратился к депутатам городского совета и чиновникам мэрии Николаева с просьбой обратить внимание на цветочный рынок посреди тротуара на Спасской, там принялись наводить порядки. Были снесены навесы, построенные вдоль тротуара, также постелили тротуарную плитку, а владелец рынка Сергей Зайцев заявил, что часть цветочного рынка будет реконструирована.
В свою очередь, 21 марта 2019 года торговцы цветочного рынка выступили против требований городской власти демонтировать их торговые павильоны с тротуара.
Сами же предприниматели вынужденную торговлю на тротуаре объяснили тем, что условия в павильоне не позволяют хранить там цветы - на стенах появился грибок, освещения мало, а пол прогнил.
В итоге торговцы цветочного рынка, расположенного по улице Спасской на пересечении с Лягина в Николаеве, продолжали работать на тротуаре, хотя исполком Николаевского горсовета дал 20 дней арендодателю, чтобы убрать павильон. Примечательно, что николаевский бизнесмен Алексей Пелипас пообещал торговцам, что с рынка их никто не выгонит, несмотря на требования мэрии.
Экс-директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов раскритиковал работу главного архитектора Николаева Андрея Цимбала из-за того, что управление архитектуры согласовывает установку МАФов и торговых павильонов на тротуарах города.
В свою очередь Андрей Цымбал заявлял, что незаконный навес цветочного рынка будет снесен, если к концу июня предприниматели не приведут торговые точки в порядок.
Александр Сенкевич пообещал лично снести навесы на тротуаре 10 июля.
Однако 10 июля Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что продлил срок сноса незаконного навеса цветочного рынка по улице Спасской до 1 августа. По словам мэра, он вместе с главным архитектором города и «антикоррупционным» департаментом провели совещание, на котором приняли решение отстрочить дату сноса навесов не позднее 1 августа.
В августе 2019 года мэр заявил, что предприниматели все-таки завершат реконструкцию павильонов цветочного рынка по улице Спасской и приведут в порядок занятый ими тротуар.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал установить мойки на цветочном рынке по Спасской и убрать тканевые навесы.
Об этом он сказал на аппаратном совещании в мэрии 27 сентября, отвечая на просьбу представителя общественного совета при Департаменте ЖКХ установить дополнительное освещение в Каштановом сквере, передают НикВести.
— Убрать тряпки, которые висят там в виде навесов, туалет типа сортир. Это называется «легко быть стратегом, видя бой со стороны» и поговорка про глаз и бревно. Я вас попросил отработать вопрос, чтобы появились у цветочников мойки, в которые они могли бы выливать воду, а не на дорогу. Я зашел лично проверил, их нет. Второе, это мешковина, которая висит. Я понимаю, что у нас сделано под арабский рынок, арабский колорит, «арабская ночь». Но это вообще не в тему там. Конечно, можно освещать дорожки там. Но когда ты попадешь в тот квартал, покажется, что это не центр города, а какой-то захолустный вонючий рынок, — сказал Александр Сенкевич.
Городской голова сказал, что вопрос освещения, а также газонов и проблем с памятником Святому Николаю в Каштановом сквере отработают. На реплику представителя общественного совета о том, что он всего лишь доложил о ситуации и передал просьбы горожан, мэр ответил, что и так об этом знает.
— Моим глазам докладывать не надо, они все видят и без вас. Запишите это четверостишье в блокнот и читайте каждое утро. Благодарю вас, — добавил мэр.
Отметим, что решить вопрос с рынком на Спасской, где цветочные точки занимали тротуар, Александр Сенкевич пытается еще с 2018 года.
28 сентября 2018 года экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что снес бы цветочный рынок на Спасской, если бы был мэром Николаева.
Позже, в декабре 2018 года, после того, как журналист Олег Деренюга публично обратился к депутатам городского совета и чиновникам мэрии Николаева с просьбой обратить внимание на цветочный рынок посреди тротуара на Спасской, там принялись наводить порядки. Были снесены навесы, построенные вдоль тротуара, также постелили тротуарную плитку, а владелец рынка Сергей Зайцев заявил, что часть цветочного рынка будет реконструирована.
В свою очередь, 21 марта 2019 года торговцы цветочного рынка выступили против требований городской власти демонтировать их торговые павильоны с тротуара.
Сами же предприниматели вынужденную торговлю на тротуаре объяснили тем, что условия в павильоне не позволяют хранить там цветы - на стенах появился грибок, освещения мало, а пол прогнил.
В итоге торговцы цветочного рынка, расположенного по улице Спасской на пересечении с Лягина в Николаеве, продолжали работать на тротуаре, хотя исполком Николаевского горсовета дал 20 дней арендодателю, чтобы убрать павильон. Примечательно, что николаевский бизнесмен Алексей Пелипас пообещал торговцам, что с рынка их никто не выгонит, несмотря на требования мэрии.
Экс-директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов раскритиковал работу главного архитектора Николаева Андрея Цимбала из-за того, что управление архитектуры согласовывает установку МАФов и торговых павильонов на тротуарах города.
В свою очередь Андрей Цымбал заявлял, что незаконный навес цветочного рынка будет снесен, если к концу июня предприниматели не приведут торговые точки в порядок.
Александр Сенкевич пообещал лично снести навесы на тротуаре 10 июля.
Однако 10 июля Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что продлил срок сноса незаконного навеса цветочного рынка по улице Спасской до 1 августа. По словам мэра, он вместе с главным архитектором города и «антикоррупционным» департаментом провели совещание, на котором приняли решение отстрочить дату сноса навесов не позднее 1 августа.
В августе 2019 года мэр заявил, что предприниматели все-таки завершат реконструкцию павильонов цветочного рынка по улице Спасской и приведут в порядок занятый ими тротуар.