В Кременчуге мужчина работал инженером-электронщиком в лицее, а в свободное время записывал с женой ролевые видео на Pornhub. За это его преследовали в судебном порядке и дали условный срок, который может стоить ему рабочего места.
Об этом пишет Obozrevatel.
Несколько десятков записей с ролевыми играми он хранил на своем iMac, который изъяла полиция.
Домашний контент с любительскими записями выкладывался на ресурсе Pornhub. Это признали уголовным преступлением, а мужчине дали три года условно по части 1 и части 3 статьи 301 УК.
Также с кременчужанина списали деньги на судебные расходы следствия и вернули технику, предварительно удалив подборку с порно.
Напомним, Visa и MasterCard ушли из Pornhub.
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В Кременчуге мужчина работал инженером-электронщиком в лицее, а в свободное время записывал с женой ролевые видео на Pornhub. За это его преследовали в судебном порядке и дали условный срок, который может стоить ему рабочего места.
Об этом пишет Obozrevatel.
Несколько десятков записей с ролевыми играми он хранил на своем iMac, который изъяла полиция.
Домашний контент с любительскими записями выкладывался на ресурсе Pornhub. Это признали уголовным преступлением, а мужчине дали три года условно по части 1 и части 3 статьи 301 УК.
Также с кременчужанина списали деньги на судебные расходы следствия и вернули технику, предварительно удалив подборку с порно.
Напомним, Visa и MasterCard ушли из Pornhub.