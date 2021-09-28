В Кременчуге мужчина работал инженером-электронщиком в лицее, а в свободное время записывал с женой ролевые видео на Pornhub. За это его преследовали в судебном порядке и дали условный срок, который может стоить ему рабочего места.

Об этом пишет Obozrevatel.

Несколько десятков записей с ролевыми играми он хранил на своем iMac, который изъяла полиция.

Домашний контент с любительскими записями выкладывался на ресурсе Pornhub. Это признали уголовным преступлением, а мужчине дали три года условно по части 1 и части 3 статьи 301 УК.

Также с кременчужанина списали деньги на судебные расходы следствия и вернули технику, предварительно удалив подборку с порно.

Напомним, Visa и MasterCard ушли из Pornhub.