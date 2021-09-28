В планах Папы Римского на следующий год есть рабочий визит в Украину, где проживает крупная католическая община.
Об этом рассказал митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий (римокатолическая церковь) польскому агентству KAI.
Журналист уточнил у священнослужителя, рассчитывает ли тот на приезд в Украину главы католической церкви.
— Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году, — ответил Мечислав.
Напомним, понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка с синдромом Дауна из Луцка.
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В планах Папы Римского на следующий год есть рабочий визит в Украину, где проживает крупная католическая община.
Об этом рассказал митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий (римокатолическая церковь) польскому агентству KAI.
Журналист уточнил у священнослужителя, рассчитывает ли тот на приезд в Украину главы католической церкви.
— Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году, — ответил Мечислав.
Напомним, понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка с синдромом Дауна из Луцка.