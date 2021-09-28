В планах Папы Римского на следующий год есть рабочий визит в Украину, где проживает крупная католическая община.

Об этом рассказал митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий (римокатолическая церковь) польскому агентству KAI.

Журналист уточнил у священнослужителя, рассчитывает ли тот на приезд в Украину главы католической церкви.

— Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году, — ответил Мечислав.

Напомним, понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка с синдромом Дауна из Луцка.