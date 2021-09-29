Галицкий районный суд Львова посчитал, что электросамокаты являются транспортный средством, а значит не могут появляться на тротуарах.
Об этом передает «Главком».
В суде рассматривали дело о столкновении электросамоката и Lexus на проезжей части. Каждый из участников ДТП считал виновным друг друга и требовал судебного наказания.
Занимаясь этим разбирательством, судья пришел к выводу, что в законе не прописано понятие электросамоката и не понятно в какую категорию его заносить.
— Вместе с тем, анализируя определение «транспортное средство», можно сделать вывод, что электросамокат соответствует понятию «транспортное средство», поскольку предназначен для перевозки людей. А человек использовал его именно с этой целью, когда столкнулся с автомобилем Lexus, — говорится в решении.
В конце концов судья постановил, что виноват владелец самоката, сославшись на пункт 11.13 ПДД, который запрещает езду транспорта по пешеходным зонам. На него наложили штраф в 454 гривны.
Напомним, ранее похоий прецендент произошел в Запорожье.
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Галицкий районный суд Львова посчитал, что электросамокаты являются транспортный средством, а значит не могут появляться на тротуарах.
Об этом передает «Главком».
В суде рассматривали дело о столкновении электросамоката и Lexus на проезжей части. Каждый из участников ДТП считал виновным друг друга и требовал судебного наказания.
Занимаясь этим разбирательством, судья пришел к выводу, что в законе не прописано понятие электросамоката и не понятно в какую категорию его заносить.
— Вместе с тем, анализируя определение «транспортное средство», можно сделать вывод, что электросамокат соответствует понятию «транспортное средство», поскольку предназначен для перевозки людей. А человек использовал его именно с этой целью, когда столкнулся с автомобилем Lexus, — говорится в решении.
В конце концов судья постановил, что виноват владелец самоката, сославшись на пункт 11.13 ПДД, который запрещает езду транспорта по пешеходным зонам. На него наложили штраф в 454 гривны.
Напомним, ранее похоий прецендент произошел в Запорожье.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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