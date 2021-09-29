Галицкий районный суд Львова посчитал, что электросамокаты являются транспортный средством, а значит не могут появляться на тротуарах.

Об этом передает «Главком».

В суде рассматривали дело о столкновении электросамоката и Lexus на проезжей части. Каждый из участников ДТП считал виновным друг друга и требовал судебного наказания.

Занимаясь этим разбирательством, судья пришел к выводу, что в законе не прописано понятие электросамоката и не понятно в какую категорию его заносить.

— Вместе с тем, анализируя определение «транспортное средство», можно сделать вывод, что электросамокат соответствует понятию «транспортное средство», поскольку предназначен для перевозки людей. А человек использовал его именно с этой целью, когда столкнулся с автомобилем Lexus, — говорится в решении.

В конце концов судья постановил, что виноват владелец самоката, сославшись на пункт 11.13 ПДД, который запрещает езду транспорта по пешеходным зонам. На него наложили штраф в 454 гривны.

Напомним, ранее похоий прецендент произошел в Запорожье.