Компания Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Кинбурнская коса в Николаевской области заняла седьмое место в рейтинге поисковика как одно из самых популярных мест для экстрима и незабываемых впечатлений
Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года, сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.
Топ-10 туристических зон Украины Google составил по запросу ведомства.
В Google рассказали, что за 9 месяцев 2021 года пользователей сети больше всего интересовали маршруты к таким природным паркам и заповедным зонам Украины:
Ранее сообщалось, что в селах Покровка и Васильевка на территории Кинбурнской косы установили камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать очаги возгорания лесных насаждений полуострова и отслеживать ситуацию на воде.
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Компания Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Кинбурнская коса в Николаевской области заняла седьмое место в рейтинге поисковика как одно из самых популярных мест для экстрима и незабываемых впечатлений
Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года, сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.
Топ-10 туристических зон Украины Google составил по запросу ведомства.
В Google рассказали, что за 9 месяцев 2021 года пользователей сети больше всего интересовали маршруты к таким природным паркам и заповедным зонам Украины:
Ранее сообщалось, что в селах Покровка и Васильевка на территории Кинбурнской косы установили камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать очаги возгорания лесных насаждений полуострова и отслеживать ситуацию на воде.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа