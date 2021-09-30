Компания Google составила топ-10 самых интересных и сверхпопулярных туристических зон в Украине. Кинбурнская коса в Николаевской области заняла седьмое место в рейтинге поисковика как одно из самых популярных мест для экстрима и незабываемых впечатлений

Корпорация формировала список по результатам поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года, сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.

Топ-10 туристических зон Украины Google составил по запросу ведомства.

В Google рассказали, что за 9 месяцев 2021 года пользователей сети больше всего интересовали маршруты к таким природным паркам и заповедным зонам Украины:

На первом месте — затопленное село Бакота в Хмельницкой области, которое называют «украинской Атлантидой»;

На втором — биосферный заповедник Аскания-Нова — крупнейшая среди европейских степных территорий и одно из семи чудес Украины;

Третий город получил Тустань — средневековый наскальный оборонный комплекс во Львовской области;

На четвертом — национальный природный парк «Синевир», в котором расположено одноименное озеро;

Закрывают «пятерку» живописные Голубые озера на Черниговщине;

На шестом городе розовые озера — Лемурийское озеро на Херсонщине, в котором на самом деле розовая вода;

Седьмое место получила Кинбурнская коса в Николаевской области — место для экстрима и незабываемых впечатлений;

Восьмое место занял Джарылгач на Херсонщине — самый большой остров в Украине, где путешествовал ведущий Дмитрий Комаров;

Девятое место занял живописный пляж Санжейка в Одесской области, который очень понравится всем, кто соскучился по Крыму;

Закрыли «десятку» Шацкие озера на Волыни, которые опытные путешественники называют «Ялтой для бедных».

Ранее сообщалось, что в селах Покровка и Васильевка на территории Кинбурнской косы установили камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать очаги возгорания лесных насаждений полуострова и отслеживать ситуацию на воде.