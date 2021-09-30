Американская певица Бритни Спирс одержала победу в тяжбе со своим отцом: судья Лос-Анджелеса лишил Джейми Спирса статуса распорядителя ее имущества, оцениваемого в $60 млн.

Об этом сообщает CNN.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт назвал Джейми Спирса «жестоким, токсичным человеком и обидчиком» и обвинил в том, что он установил записывающее устройство в спальне дочери.

— Мы узнали, что господин Спирс... поручил охране, которую оплачивает моя клиентка, установить подслушивающие устройства в ее спальне, — сказал Мэтью Розенгарт.

Он добавил, что певица намерена разработать план полного прекращения опеки в ближайшие месяц-полтора.

Судья назначил дату заседания для рассмотрения этого вопроса на 12 ноября.

Тем временем сторонники Бритни собрались у здания суда, чтобы отметить победу. Жених певицы Сэм Асгари, отдав должное поклонникам ее таланта, написал в Инстаграме: «Свободу Бритни! Поздравляю! Она сделала это. Ее фанатов недаром называют армией».

Напомним, Джейми Спирс, являвшийся распорядителем имущества своей дочери, ранее также занимался ее личными вопросами, здоровьем и лечением, но отказался от этой роли в 2019 году.

Напомним, в августе этого года отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью.