Аэропорт Херсона после реконструкции взлетно-посадочной полосы сможет принимать до 15 рейсов в сутки, а также самолеты класса Boing 737- 800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что полосу аэропорта продолжат и расширят, а ее основу укрепят многослойным покрытием.

— Сейчас херсонский аэропорт — один из первых в стране, где началось масштабное обновление по программе Президента «Велике будівництво». Новая полоса сможет принимать до 15 рейсов в сутки. В современном мире региональный аэропорт высокого уровня — уже не роскошь, а обычная человеческая потребность. Далее будут хорошие новости и из других аэропортов Украины, — написал Кирилл Тимошенко.

Напомним, что с 20 сентября до конца 2021 года аэропорт Херсона временно приостановит свою работу в связи с проведением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

После чего украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.