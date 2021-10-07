В течение сентября 2021 года из всех людей, у которых обнаруживали коронавирус, 95,7% не были вакцинированы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в сентябре 97,1% госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированы.

82% умерших от COVID-19 в Украине за весь период пандемии — люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19, — это пожилые люди.

Поэтому в Минздраве в который раз призвали людей вакцинироваться, ведь это единственный способ защититься от болезни. Отмечают, что коронавирус является наиболее опасным для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и т.д.).

Напомним, что в Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.