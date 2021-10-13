В социальной сети Facebook на странице под названием «Управление по делам спорта и физической культуры Николаевского городского совета» опубликован пост с заявлениями о том, что его начальница Ирина Бондаренко была назначена на должность, не имея необходимого стажа, и пытается уничтожить своего заместителя.

Публикация в социальной сети была якобы написана от имени заместителя начальника управления Натальи Манзюк.

– Хочу напомнить, чтобы «попасть» на эту должность, нужно иметь соответствующее образование определённой степени, стаж на руководящей должности не менее 2-х лет, а также пройти публичный конкурс, который красиво «обошли» испытательным сроком в 5 месяцев. С первого дня назначения новый руководитель поставила себе самую главную задачу - уничтожить своего заместителя. Заместитель молчала на протяжении 6 месяцев, теперь я прерываю своё молчание, теперь я буду говорить обо всём, что происходило за это время. «Не велика спица в колеснице», – говорится в публикации.

Отметим, что публикация сделана под хештегом #лженачальник. Таким же хештегом сопровождает свои публикации Наталья Манзюк на своей личной странице. Также она репостит публикации со страницы «Управление по делам спорта и физической культуры Николаевского городского совета».

Вместо с тем, на второй Facebook-странице «Управление по делам физической культуры и спорта ММР» был опубликован пост о том, что появилась фейковая страница, где Наталья Манзюк пишет ложные новости о воспитанниках спортивных школ и выдуманные истории о сотрудниках данного учреждения.

– Наши страницы в Facebook и Instagram – единственные официальные источники. На них Вы можете получить правдивые, достоверные и официальные новости о работе Управления по делам физической культуры и спорта ММР и работе спортивных школ, которые ему собственно и подчиняются. Но, к сожалению, в сети созданы и до сих пор не удалены фейковые аккаунты, которые транслируют недостоверную информацию. Наталья Ивановна Манзюк, которая уже 6 месяцев находится на больничном, решила вести собственный блог, используя при этом имя структурного органа городской власти – Управления по делам физической культуры и спорта. Ведение подобных страниц и трансляции любой информации от имени управления не входит в ее должностные обязанности, – говорится в сообщении.

Отметим также, что на сайте городского совета в разделе управления на данный момент не указаны заместители начальника.

Напомним, что 1 марта начальник данного управления Олег Машкин уволился с занимаемой должности по собственному желанию. С тех пор обязанности руководителя выполняла его заместитель Наталья Манзюк. После чего был назначен новий начальник управления по делам физической культуры и спорта. Им стала Заслуженный тренер Украины, мастер спорта Украины по художественной гимнастике Ирина Бондаренко.

Ирина Бондаренко Наталья Манзюк

Отметим, что 15 марта в николаевских Telegram-каналх появилась аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Натальи Манзюк, требует от работницы управления уволиться, шантажируя заявлением в полицию о взяточничестве.