В Новом Буге, что на Николаевщине, произошла аварийная утечка газа.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Три дня назад на улице Франко произошла авария на газопроводе высокого давления. Ее уже устранили, но процесс подключения абонентов затянулся. Из-за инцидента произошла утечка газа и сработала аварийная защита. Почти 4 тысячи людей до сих пор остаются без топлива.

По словам исполняющего обязанности главного инженера Баштанского отделения АТ «Николаевгаз» Николая Лукина, работы над восстановлением газоснабжения активно ведутся.

— Делаем все необходимое, все силы АТ «Николаевгаз» находятся в городе Новый Буг, это Баштанка, Казанковский участок, — заверил Николай Лукин.

Без газа оказались не только жилые дома и многоэтажки, но и школы с детсадами. Для последних сразу нашли альтернативные пути обогрева — электрические камины и печи, для которых городская власть по возможности поставляет дрова. Однако школьникам пришлось сидеть в холодных классах и согреваться куртками.

— Газовая компания — монополисты, бюджетное законодательство предусматривает, что решить данную ситуацию финансово мы не имеем права и возможности. Не такой уж большой бюджет, чтобы мы могли каким-то образом повлиять на ситуацию. Просим людей подождать, — прокомментировала Валентина Остапенко, секретарь Новобугской территориальной громады.

Конечный срок, когда подключат к газу всех абонентов, пока не называют. Для ускорения процесса газовщики просят людей предоставить доступ к своей газовой аппаратуре.

Напомним,«Николаевоблтеплоэнерго» нужно около 36 миллионов гривен на погашение долга перед акционерным обществом «Николаевгаз» за транспортировку газа.