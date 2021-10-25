За пять лет на текущий ремонт теплосети по улице Московской «Николаевская ТЭЦ» потратила около 3,5 миллионов гривен. В следующем году планируют капитально отремонтировать участок в пределах улицы Адмирала Макарова и улицы Потемкинской.

Об этом говориться в ответе ЧАО «Николаевская ТЭЦ» на информационный запрос издания НикВести.

Стоит отметить, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе. Ранее сообщалось, что за последние 5 лет на этом участке произошло 16 аварий теплосети.

В ответе указано, что за период с 2017 по 2021 года на ремонт теплосетей по улице Московской было потрачено около 3,5 миллиона гривен. Сообщается, что магистраль центральной части города была построена в период 1967-1972 гг. Отдельные участки теплосети капитально ремонтировали:

в пределах улицы Дунаева и улицы Чкалова в 1988 году;

в пределах улицы Чкалова и улицы Севастопольской в 1987 году;

в пределах улицы Севастопольской и проспекта Центрального в 1985 году;

в пределах проспекта Центрального и улицы Адмирала Макарова в 1985 году;

в пределах улицы Адмирала Макарова и улицы Шевченко в 1990 году;

в пределах улицы Шевченко и улицы Адмиральской в 1977-1990 годах.

– По предварительным подсчетам, стоимость работ по реконструкции наиболее опасного участка улицы Московской, а именно от ТК-15 до ТК-24, составляет 75,5 миллиона гривен. Для сравнения, размер инвестиций по этому направлению утвержден в тарифе и составляет 900 тысяч гривен на год, – отмечают в ТЭЦ.

Кроме того, в документе говорится, что для обеспечения надежности теплоснабжения центральной части города ЧАО «Николаевская ТЭЦ» запланировало в 2022 году проведение замены теплопроводов участка теплосети в пределах улиц Адмирала Макарова и Потемкинской. Стоимость капитального ремонта указанного участка составляет 6 миллионов гривен.

Напомним, что в Николаеве с 13 сентября по 13 октября перекрывали движение автотранспорта по улице Московская между улицей Макарова и улицей Шевченко.