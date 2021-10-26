Вечером, 24 октября, на Соборной площади в Николаеве группа молодежи сбила дерево в кадке во время движения на электросамокате.

Видео опубликовали в сообществе blacklist.niko в Instagram.

Судя по нему, дерево опрокинулось на бок, а трое человек пытаются его поднять. Рядом стоит электросамокат сервиса, который недавно зашел с услугами проката в Николаев. В то же время на площади на этом же транспорте катаются другие люди.

Напомним, в октябре на улицах Николаева появились электросамокаты напрокат: в Facebook начали выяснять, насколько это законно и есть ли у владельцев соответствующий договор с местной властью.

При этом зафиксировали уже несколько случаев, когда некоторые горожане пытались укатить транспорт без разблокировки.