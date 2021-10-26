Сегодня, 26 октября, возле поликлиники на улице Шоссейной, 128 в Николаеве, где расположен один из центров массовой вакцинации с утра наблюдались очереди из желающих привиться против COVID-19.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

В центре пояснили, что очереди возникают не только по причине большого количества людей, а также потому что не все заключили декларации с семейным врачом. Сотрудникам ЦМВ приходится вводить данные в медицинскую базу, из-за чего происходят задержки.

— Вакцинация идет быстро, две мобильные бригады работают ежедневно. Работают два врача, четыре медсестры. Но сегодня проблема: происходит задержка из-за того, что их (желающих привиться, — прим.) надо ввести в электронную программу здоровья. Я призываю всех жителей выбрать семейного врача, заключить с ним декларацию и вакцинироваться, — призвала главный врач КНП Николаевского горсовета «ЦПСМП №3» Виктория Замихановская.

В общении с корреспондентом многие люди рассказали, что пришли в центр привиться для того, чтобы быть допущенными к работе.

Как сообщалось, в последние дни в Николаеве значительно выросло количество людей, желающих сделать прививку от COVID-19.