После принятия в первом чтении проекта бюджета Украины на 2022 год, депутаты приступили к рассмотрению предложений, подготовленных депутатскими фракциями и группами. Так, народный депутат Александр Пасичный предложил внести 20 поправок в законопроект о бюджете.

Об этом он сообщает пресс-служба нардепа в Facebook.

Народный депутат Украины от Николаевщины по избирательному округу №127 от партии «Слуга народа» предложил направить 4 миллиона гривен для Николаевской астрономической обсерватории на разработку научно-проектной документации (поправка №787). Также он стал одним из инициаторов внесения поправки относительно направления 63 миллионов 700 тысяч гривен областному бюджету Николаевщины для поддержки медицинских учреждений.

– Вместе с другими народными депутатами (всего 14 человек) вышли с инициативой внести изменения в распределение портовых сборов. В частности, предлагаем часть чистой прибыли Администрации морских портов Украины направить на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от портов. Эту идею поддержал и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, – сообщил нардеп.

Также он предложили создать новые бюджетные программы - субвенции для местных бюджетов на проекты водоснабжения и водоотведения и на строительство, реконструкцию, спортивного ядра стадионов в размере 1 миллиарда каждая.

Вышел он и с инициативой установить базовую дотацию для местных бюджетов Николаевской области в сумме 385 миллионов 654 тысячи гривен и реверсную дотацию - 188 миллионов 995 тысяч гривен.

Народный депутат инициировал внесение поправки №53, предусматривающей увеличение расходов по бюджетной программе «Национальная гвардия Украины» на сумму 2 миллиарда 650 миллионов 700 тысяч гривен. Эту сумму предлагается обеспечить за счет дополнительных поступлений от приватизации госимущества. Такую поправку профильный комитет поддержал частично и теперь вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании сессии. Он также предложил увеличить финансирование Государственной пограничной службы Украины.

– Команда депутатов от Николаевщины работает слаженно и имеет общую цель – дать надежную финансовую основу для реализации важнейших проектов для жителей области, для дальнейшего устойчивого развития Николаевщины, – заявил Александр Пасичный.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год. 20 октября документ прошёл первое чтение – «за» его принятие проголосовали 264 депутата. После этого Рада начала рассматривать предложенные депутатскими фракциями и группами поправки. НикВести решили изучить поправки к проекту о Госбюджете-2022, чтобы выяснить, учитывали ли народные депутаты Украины, представляющие в парламенте Николаевскую область, интересы территориальных громад региона в главном финансовом документе страны.