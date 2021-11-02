На дорогах Николаева практически невозможно сделать ровную латку, поскольку они изначально являются кривыми. Одна из причин тому — у большинства дорог в городе закончился срок эксплуатации. Они требуют капитального ремонта, а не ямочного.

Об этом сегодня, 2 ноября, в ходе брифинга заявил директор КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко.

Он отметил, что за текущий год предприятие выполнило ямочный ремонт на 15 714 квадратных метров. Всего на балансе «ЭЛУ автодорог» 821 километр городских дорог, из которых 507 километров — с асфальтным покрытием.

— Не буду долго вам рассказывать, почему у нас так плохо выглядят наши дороги. Потому что дороги наши в большей степени требуют капитального ремонта. Не текущего, не ямочного. Я вам для справки скажу: в текущем году на ямочный ремонт было выделено 17 миллионов гривен. По состоянию на 1 ноября «ЭЛУ» отработало 15 тысяч 714 квадратных метров ямочного ремонта. То есть это физически сделано 15 метров 714 квадратных метров латок. Я понимаю, что эти латки выглядят не так, как в Европе, но, поверьте, на кривой дороге ровную латку сделать очень тяжело. Поэтому мы все ругаем наших дорожников, говорим, что они делают «ляпухи», «латки», «тетрисы», что угодно, но мы должны с вами понимать, что у дороги есть срок службы. В европейской стране этот срок — от 10 до 25 лет, в зависимости от нагрузки, от классификации дороги. В наших странах с тем качеством асфальта, который мы на сегодня имеем, — это от 7 до 10 лет. Нашим дорогам в большей степени от 25 до 50 лет. То есть наши дороги уже давно требуют капитального ремонта, — заявил Виталий Шевченко.

Так выглядят результаты ямочного ремонта, который работники предприятия выполняли в эти выходные на улице Московской в Николаеве.

Ранее стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева.