С августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

В «Николаевводоканале» начали заблаговременно готовить абонентов к нововведениям. Согласно требованиям закона. На сегодняшний день такие счетчики установлены приблизительно в каждой 10-й высотке Николаева, преимущественно в тех, что были построены не так давно.

В сюжете отмечается, что на старый жилой фонд придется покупать новые коммерческие счетчики.

— «Николаевводоканал» просчитывает технические возможности, цену установки такого узла учета и закладывает их в тариф для потребителей. То есть, за это заплатят потребители в любом случае. Либо другой вариант, когда глава ОСББ инициирует собрание в многоквартирном доме и предложит за свой счет установить этот прибор учета. Возможно, тогда это будет дешевле, возможно, нет. По этому закону устанавливается абонплата и «Николаевводоканал» также должен высчитать стоимость услуги по снятию показателей счетчиков и их обслуживания, — рассказал Владимир Николайчук, заместитель начальника Управления ЖКХ Николаевского горсовета.

Таким образом жители многоэтажек также получат дополнительную платежку. Цифры в ней будет зависеть от разницы между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний всех поквартирных приборов учета.

В сюжете говорится, что потери воды по одному из домов могут достигать до 20%. Происходит это из-за не контролированной утечки систем или недобросовестных соседей. Согласно новому Закону компенсация этих потерь будет равномерно распределяться между жильцами домов.

Отказ от установки общедомового счетчика может привести к судебным тяжбам.

— Сейчас НКРЕКП разрабатывает два тарифа на водоснабжение: первый, для домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, второй — для неоснащенных таким прибором. Хочу сказать, это пока приблизительный расчет НКРЕКП, будет в два раза больше для тех домов, где не установлены эти приборы учета, — рассказал директор «Николаеводоканала» Борис Дуденко.

Ранее в КП «Николаевводоканале» сообщили, что проверка показаний счетчика является необходимой процедурой и делается для того, чтобы контролировать нормы потребления воды.