Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».

Об этом сообщается на странице чиновницы в Facebook.

Политик напомнила, что вопрос поднимается уже не первый раз и вызывает «неадекватную реакцию со стороны отдельных «политикес местного разлива».

— Преследуя понятные только им цели, они готовы пренебречь неотложными потребностями больных детей и оставить здания дальше простаивать пустыми (хотя их могли бы уже сегодня рационально использовать), — отмечает Анна Замазеева.

Она объяснила, что реабилитационный центр необходим в связи с нехваткой койко-мест в детском отделении онкологии. Большинство маленьких пациентов лежат на стационаре вместе с родителями, это не только жители Николаевской области, но и других регионов.

— Если детки из Николаева могут найти варианты и врач всегда может вмешаться, то живущие в отдаленных районах чаще всего проходят реабилитацию без присмотра врача. У нас очень сильная команда детских онкологов. К ним возят пациентов даже из соседних Херсонской, Одесской, Кировоградской областей. Когда родители с детьми приезжают из отдаленных районов нашей области, их тоже нужно где-то разместить. И чтобы не занимать места во время реабилитации в этом отделении, нам нужно создать условия, в которых родители с детьми могут жить в период первых недель после прохождения химиотерапии, — пишет Анна Замазеева.

Отмечается, что областная детская клиническая больница сегодня предоставляет медицинские услуги на лечение в стационаре. Основная задача любого стационара — купирование острого состояния и восстановление всех жизненно важных функций. Период восстановления у каждого заболевания разный и составляет от 3-5 дней до 1,5-3 месяцев, он опасен инфицированием ребенка.

— Процесс реабилитации после перенесенного острого процесса или операции очень важен. Но часть родителей принимает решение проходить реабилитацию в домашних условиях, учитывая расходы на транспорт и проживание, что негативно влияет на результаты лечения, — добавила Анна Замазеева.

Она также выделила ряд позитивных факторов, способствующие проведению медицинской реабилитации детей в бывшем Николаевском областном детском туберкулезном санатории «Дубки»:

санаторий находится в 10 минутах проезда от Областной детской клинической больницы;

возможность в кратчайшие сроки приступить к проведению реабилитационных мероприятий, что позволит разгрузить Областную детскую клиническую больницу и организовать реабилитацию детей с онкопатологией, неврологическими и другими заболеваниями;

опыт Областной детской клинической больницы в контрактировании с НСЗУ, что позволит снять нагрузку из бюджета области.

— У главного врача областной детской больницы Александра Плиткина есть четкое видение финансирования — планируется заключить договоры с НСЗУ для предоставления услуг по качественной реабилитации детей. Развертывание коек реабилитационной направленности даст возможность контрактирования по 3 пакетам реабилитации, которые касаются неврологического и травматологического профиля, а именно: пакет №33 «Медицинская реабилитация детей и взрослых от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата», пакет №34 «Медицинская реабилитация детей и взрослых от 3-х лет с поражением нервной системы», пакет №11 «Стационарная помощь взрослым и детям от 3-х лет без проведения хирургических операций», — подчеркнула глава облсовета.

Кроме того, реабилитационные мероприятия по онкобольным детям и больным COVID-19 входят в состав пакетов, которые уже имеет КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Николаевского областного совета.

— Но ежегодно КНП должно подтверждать свою способность к выполнению условий пакетов. На сегодняшний день по расчету НСЗУ стоимость одного реабилитированного больного — 7729 гривен. Ориентировочно, при полной 50-кроватной нагрузке реабилитационного подразделения в месяц можно ориентироваться на 300 тысяч гривен, в год — почти 1 миллион 200 тысяч гривен, — пишет Анна Замазеева.

Указано, что санаторий «Дубки» два года не использовался по назначению. За 2020-2021 годы установлено, что материально-техническое и кадровое обеспечение КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации» Николаевского областного совета не отвечают требованиям получения пакета услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания, установленным НСЗУ.

В связи с карантинными мероприятиями указанный детский центр медицинской реабилитации остановил свою деятельность и объявил временный простой с апреля 2020 года. В то же время, начиная с апреля 2020 года и по сегодняшний день, областным советом из областного бюджета было направлено 14 миллионов 900 тысяч гривен на соответствующие меры по сохранению центра.

— Срочной необходимости реконструкции нет, здание находится в удовлетворительном состоянии и все реабилитационные мероприятия могут проводиться в помещениях. Из строительных работ необходимо выполнить только требования для маломобильных групп населения — устройство туалетной комнаты и пандуса. И, возможно, текущий ремонт, не требующий значительных финансирований, — оценила Анна Замазеева.

По ее мнению, это также первый шаг к созданию «Южного межрегионального центра детской онкологии».

— Если мы дадим возможность детям проходить реабилитацию на местах, тогда мы выходим на уровень, где можем говорить о создании на базе областной больницы «Южного межрегионального центра детской онкологии», в котором можно было бы за год одновременно лечить до 50 детей с онкогематологическими заболеваниями и выполнять до четырех трансплантаций костного мозга, — говорит политик.

Эта больница, по словам Анны Замазеевой, могла бы полностью удовлетворить потребность в высокотехнологичных видах лечения заболеваний рака крови в Николаевской и смежных областях.

— Благодаря высокому профессионализму наших врачей в результате реализации программы внутреннего противоинфекционного контроля в отделении, применения современных протоколов сопроводительной терапии, профилактики и лечения инфекционных осложнений уже удалось значительно снизить летальность больных на этапе индукции ремиссии от инфекционных и токсических осложнений, — пишет глава облсовета.

Она напомнила, что на прошлой сессии депутатами областного совета было выделено 2 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации. Также областной совет направил письма на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о содействии в создании «Южного межрегионального центра детской онкологии».

— Уверена, что здравый смысл победит «политическое слабоумие» и мы все вместе примем правильное решение, направленное на рациональное использование имеющихся у общины объектов, — заключила Анна Замазеева.

Напомним, ранее глава облсовета рассказала, что к ней постоянно обращаются родители деток, которые лечатся от онкозаболеваний в детской больнице.