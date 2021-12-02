Николаев готовится принимать яркий праздник спорта в мае 2022 года – фестиваль «Веловолна».

Как сообщает пресс-служба городского совета, инициатором спортивного форума стали активисты велосипедного движения.

С соответствующим предложением николаевцы обратились к городской власти. Мэрия поддержала такое начинание и в среду, 1 декабря, состоялось первое совещание, в ходе которого обсудили организационные вопросы.

— Это очень хорошая и полезная инициатива. Город поможет в проведении такого велофестиваля. Он станет настоящим праздником спорта, – сказал первый вицемер Виталий Луков.

Первый заместитель городского головы отметил, что будет организован призовой фонд, чтобы мотивировать людей испытать свои силы. На данный момент его размер определяется.

В ходе совещания обсудили возможные маршруты фестиваля «Веловолна». Планируется, что его старт и финиш пройдут в городе. Возможно, некоторые участки гонки пройдут за территорией Николаева. Этот вопрос решат в будущем.

Продолжительность одного круга ориентировочно составит 70 км. Планируется, что участники фестиваля будут соревноваться в 4-х категориях: мужчины, женщины, кросс-кантри, гравий. Возможно, сделают отдельную категорию и маршрут для детей.

Виталий Луков подчеркнул, что такой форум может стать изюминкой Николаева, новым туристическим магнитом, который поможет раскрыть потенциал города.

Напомним, что в Николаеве прошел крупнейший велофестиваль юга Украины «МиКолесо». Около полутора тысячи участников преодолели 12 километров пути от Соборной площади до общественного пространства *8 ПРИЧАЛ.