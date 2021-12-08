Исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.

Такое решение было принято на заседании в среду, 8 декабря, пишут НикВести.

Отметим, что предыдущий состав исполкома трижды отказывал в демонтаже части или всей конструкции. Теперь с памятника должны убрать барельеф Владимира Ленина, доску с надписью «Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года» и доску со словами поэта Владимира Маяковского: «Стой миллионный незыблемый мол — краснознаменный комсомол».

Екатерина Стоколяс-Литвиненко обратилась к остальным членам исполкома с просьбой дать разрешение на демонтаж.

— Я очень прошу коллег поддержать проект решения и убрать барельеф, потому что палачам не место на наших улицах, площадях и парках, — сказала она.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что сам был членов ВЛКСМ в молодости, и как бывший комсомолец поддерживает демонтаж.

При этом, перед голосованием, члены исполкома договорились, что на «проплешины», которые образуются на месте демонтированных элементов, нужно будет установить что-то новое, не нарушающее закон о декоммунизации, но при этом передающее память о прошлом, чтобы общество «не повторяло старых ошибок».

Напомним, в селе Мазурово Николаевской области приняли решение, что памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву таки демонтируют, а территорию вокруг облагородят.